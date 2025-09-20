В детском саду удмуртского поселка Ува открылся веревочный парк

Для ребят из увинских детских садов в течение трех недель проводились теоретические и практические занятия. Дети познакомились с туристическим снаряжением, техникой безопасности, совместно с инструктором прошли наземные и воздушные элементы парка, а также пробовали пройти трассу самостоятельно. Кульминацией обучения стал районный туристический слет, где 60 ребят состязались в ловкости и скорости.