В детском саду удмуртского поселка Ува открылся веревочный парк

Современный веревочный парк «Территория экстрима» появился в детском саду № 2 поселка Ува Удмуртской Республики в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Увинского района.
Для ребят из увинских детских садов в течение трех недель проводились теоретические и практические занятия. Дети познакомились с туристическим снаряжением, техникой безопасности, совместно с инструктором прошли наземные и воздушные элементы парка, а также пробовали пройти трассу самостоятельно. Кульминацией обучения стал районный туристический слет, где 60 ребят состязались в ловкости и скорости.
Основной целью создания парка стало повышение уровня физической активности детей 6−7 лет. Каждую пятницу в сентябре веревочный парк могут бесплатно посещать ученики первых и вторых классов увинских школ.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.