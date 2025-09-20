Путин поприветствовал участников фестиваля «Бумеранг»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XX Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», отметив, что этот проект стал профессиональной школой для многих одарённых детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Приветствую вас на XX Всероссийском открытом фестивале-форуме детского и юношеского экранного творчества “Бумеранг”. За прошедшие годы ваш замечательный проект стал настоящей профессиональной школой для многих одарённых ребят, помог им реализовать способности и таланты, обрести друзей», — говорится в приветствии.
Путин особо отметил, что в год 80-летия Победы центральной темой для работы творческих команд станут кинокартины, посвящённые подвигу народа в Великой Отечественной войне, истории России. Фестиваль собрал на площадке «Орлёнка» юных тележурналистов, режиссёров, сценаристов, операторов, актёров, художников.
«Рассчитываю, что юбилейный фестиваль-форум пройдёт с успехом, а обширная фильмотека “Бумеранга” пополнится новыми яркими произведениями, которые будут интересны зрителям разных поколений. Желаю вам удачи и вдохновения», — заключил президент.