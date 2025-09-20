В Пензенской области прошел межрегиональный фестиваль мордовской культуры

«Ежегодно мы видим рост туристического потока в Пензенскую область, что подтверждается официальной статистикой. Именно такие масштабные событийные мероприятия дают возможность привлечения новых туристических потоков в наш регион. Мы видим заинтересованность в участии в таких праздниках не только от местных жителей, но и от туристов из других регионов», — отметил замминистра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.