В Пензенской области прошел межрегиональный фестиваль мордовской культуры

Седьмой Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» состоялся 13 сентября в поселке Мокшан Пензенской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Гости смогли принять участие в национальных мастер-классах, ознакомиться с фотовыставкой «Мордва Пензенской области», выставками книжной и сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества. На празднике работали фотозоны, игровые площадки и ярмарки национальной кухни. В завершение мероприятия состоялась концертная программа с участием солистов и мордовских фольклорных и хореографических коллективов.
«Ежегодно мы видим рост туристического потока в Пензенскую область, что подтверждается официальной статистикой. Именно такие масштабные событийные мероприятия дают возможность привлечения новых туристических потоков в наш регион. Мы видим заинтересованность в участии в таких праздниках не только от местных жителей, но и от туристов из других регионов», — отметил замминистра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.