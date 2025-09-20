Кировский школьник создал тренажер для изучения грибов

Тренажер для изучения грибов на основе компьютерного зрения «Грибознайка» разработал ученик кировского детского технопарка «Кванториум» Богдан Касьянов в ходе Всероссийского конкурса «Большая разведка. Школа». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Интерактивное устройство помогает детям отличать съедобные грибы от несъедобных, а также изучать их названия и характеристики. Принцип работы тренажера прост: образец гриба помещается в устройство, система распознает его с помощью веб-камеры и технологий машинного зрения, а затем озвучивает краткую информацию о грибах. В «Грибознайке» предусмотрены два режима — «обучение» и «проверка знаний».
В номинации «Медицина, социальные и образовательные технологии» Богдан вместе с его наставником Марией Вотинцевой занял второе место. Проект «Грибознайка» получил высокую оценку экспертов и вызвал большой интерес. Всего на участие в конкурсе был подан 271 проект из 31 региона России и Республики Беларусь. По итогам заочного этапа к участию в очной защите были рекомендованы 92 проекта. В августе финалисты прошли обучение в проектной и предпринимательской школах, что позволило участникам доработать свои разработки и презентации под руководством наставников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.