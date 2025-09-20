Кировский школьник создал тренажер для изучения грибов

В номинации «Медицина, социальные и образовательные технологии» Богдан вместе с его наставником Марией Вотинцевой занял второе место. Проект «Грибознайка» получил высокую оценку экспертов и вызвал большой интерес. Всего на участие в конкурсе был подан 271 проект из 31 региона России и Республики Беларусь. По итогам заочного этапа к участию в очной защите были рекомендованы 92 проекта. В августе финалисты прошли обучение в проектной и предпринимательской школах, что позволило участникам доработать свои разработки и презентации под руководством наставников.