Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кировский школьник создал тренажер для изучения грибов

Интерактивное устройство помогает детям отличать съедобные грибы от несъедобных.

Тренажер для изучения грибов на основе компьютерного зрения «Грибознайка» разработал ученик кировского детского технопарка «Кванториум» Богдан Касьянов в ходе Всероссийского конкурса «Большая разведка. Школа». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

Интерактивное устройство помогает детям отличать съедобные грибы от несъедобных, а также изучать их названия и характеристики. Принцип работы тренажера прост: образец гриба помещается в устройство, система распознает его с помощью веб-камеры и технологий машинного зрения, а затем озвучивает краткую информацию о грибах. В «Грибознайке» предусмотрены два режима — «обучение» и «проверка знаний».

В номинации «Медицина, социальные и образовательные технологии» Богдан вместе с его наставником Марией Вотинцевой занял второе место. Проект «Грибознайка» получил высокую оценку экспертов и вызвал большой интерес. Всего на участие в конкурсе был подан 271 проект из 31 региона России и Республики Беларусь. По итогам заочного этапа к участию в очной защите были рекомендованы 92 проекта. В августе финалисты прошли обучение в проектной и предпринимательской школах, что позволило участникам доработать свои разработки и презентации под руководством наставников.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.