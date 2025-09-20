В Хабаровском крае школьники оценили чистоту побережья Татарского пролива

Школьники из поселков Ванино и Октябрьский исследовали чистоту побережья Татарского пролива в Хабаровском крае в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Ванинского района.
Участники обсудили передовые практики в области изучения морского мусора. Также они детально исследовали песок бухты Токи на содержание микропластика. Важным результатом этой кропотливой работы стало то, что в отобранных пробах микропластик не был обнаружен, что говорит о благоприятной экологической обстановке на данном участке побережья.
«Это событие наглядно демонстрирует, как на практике реализуются масштабные государственные задачи. Совместная работа школьников под руководством профессионалов не только вносит реальный вклад в изучение и сохранение природы Японского моря, но и воспитывает новое поколение ответственных и экологически грамотных граждан, что является одной из важнейших целей национального проекта», — отметили в администрации Ванинского района.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.