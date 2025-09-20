В Хабаровском крае школьники оценили чистоту побережья Татарского пролива

Участники обсудили передовые практики в области изучения морского мусора. Также они детально исследовали песок бухты Токи на содержание микропластика. Важным результатом этой кропотливой работы стало то, что в отобранных пробах микропластик не был обнаружен, что говорит о благоприятной экологической обстановке на данном участке побережья.