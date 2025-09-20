В молодежном пространстве «Поток» в Ленобласти прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в молодежном пространстве Ленинградской области «Поток» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном многофункциональном центре «Молодежный».
На мероприятии прошел кулинарный мастер-класс по приготовлению мини-пиццы. Еще участники в мини-группах играли в различные настольные игры: исторические, фантастические, логические и развлекательные. Кроме того, гости посмотрели фильм «Чебурашка».
Пространство танца тоже трансформировалось в игровую зону. Там проходил мастер-класс по профессиональной игре в дартс. Опытный инструктор сопровождал ребят, обучал приемам и объяснял правила. На общем собрании участников специалисты молодежного пространства «Поток» поделились своими планами на будущий год и рассказали о темах, которые постоянно затрагиваются в деятельности учреждения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.