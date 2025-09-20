На форуме «Крылья Сахалина» прошел парад безэкипажной робототехники

Парад безэкипажной робототехники и демонстрация современных разработок состоялись на форуме «Крылья Сахалина» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области.
На площадке форума компания Sitronics KT представила свое новое технологическое решение в направлении беспилотной логистики — безэкипажный катер «Странник» для перевозки грузов на внутренних водных путях. Кроме того, в ходе испытаний был отработан сценарий уничтожения дрона-камикадзе, созданный сотрудниками научно-производственного центра (НПЦ) «Крылья Сахалина».
«Два беспилотника прорабатывали логистический сценарий на дальность. Они завершили миссию на нашем полигоне со входом в сложный узкий пролив. Безэкипажные катера уже применяются в деле. Недавно такой беспилотник выполнил доставку гуманитарной помощи на остров Монерон. Также катера применяются нами по контракту с региональным министерством экологии и устойчивого развития для мониторинга русел и завалов на реках. Кроме того, они способны изучать глубины, конструктивы и опоры мостов», — отметил генеральный директор НПЦ «Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.