На форуме «Крылья Сахалина» прошел парад безэкипажной робототехники

«Два беспилотника прорабатывали логистический сценарий на дальность. Они завершили миссию на нашем полигоне со входом в сложный узкий пролив. Безэкипажные катера уже применяются в деле. Недавно такой беспилотник выполнил доставку гуманитарной помощи на остров Монерон. Также катера применяются нами по контракту с региональным министерством экологии и устойчивого развития для мониторинга русел и завалов на реках. Кроме того, они способны изучать глубины, конструктивы и опоры мостов», — отметил генеральный директор НПЦ «Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко.