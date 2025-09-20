Тюменские пенсионерки освоили плетение из ротанга

Например, Людмила Емельянова ознакомила участниц с инструментами и показала, как правильно сверлить отверстия в заготовках. Ирина Астапенко разобрала с группой математическую формулу для точного расчета количества материала. Ученица и волонтер мастерской Ольга Кулакова помогала пенсионеркам уверенно справляться с лозой. На создание своего первого изделия у участниц ушло почти шесть часов кропотливого труда.