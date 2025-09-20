Тюменские пенсионерки освоили плетение из ротанга

Участницы проекта «Университет третьего возраста» приняли участие в мастер-классе по плетению из ротанга. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации Тюменской области.
Пенсионерки изготовили на мастер-классе декоративные кашпо в технике «двойная осьминожка». Основательница мастерской «О. Х.! Наплетем» Ольга Хлопенкова рассказала о видах ротанга, его преимуществах, а также тонкостях работы с этим материалом. На каждом этапе работы своими знаниями и опытом делились профессиональные мастера.
Например, Людмила Емельянова ознакомила участниц с инструментами и показала, как правильно сверлить отверстия в заготовках. Ирина Астапенко разобрала с группой математическую формулу для точного расчета количества материала. Ученица и волонтер мастерской Ольга Кулакова помогала пенсионеркам уверенно справляться с лозой. На создание своего первого изделия у участниц ушло почти шесть часов кропотливого труда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.