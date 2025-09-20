Участники программы «Герои Южного Урала» изучат экономику и финансы

Второй модуль программы «Герои Южного Урала», посвященный экономике и финансам, стартует в Челябинской области для участников СВО в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Во время второго модуля участники будут изучать госзакупки, нацпроекты и госпрограммы. Ветеранам расскажут о бюджетной и денежно-кредитной политике, основах инвестиционного процесса, а также о том, как привлекать в регион деньги. Обучение будет включать как теоретическую, так и практическую часть.
Учиться ветераны СВО по программе «Герои Южного Урала» будут на протяжении года — до 1 июля 2026 года. Программа включает четыре образовательных модуля, которые чередуются с практикой. Первый из них был посвящен основам государственного управления. По окончании обучения выпускники получат дипломы гособразца и смогут работать в органах власти и на предприятиях Челябинской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.