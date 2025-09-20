Участники программы «Герои Южного Урала» изучат экономику и финансы

Учиться ветераны СВО по программе «Герои Южного Урала» будут на протяжении года — до 1 июля 2026 года. Программа включает четыре образовательных модуля, которые чередуются с практикой. Первый из них был посвящен основам государственного управления. По окончании обучения выпускники получат дипломы гособразца и смогут работать в органах власти и на предприятиях Челябинской области.