Исторический центр Омска хотят застроить 30-этажными свечками

«Отдельно умиляет слайд презентации “вид с юбилейного моста”. Собственно, а где видно крепость или хоть одно историческое строение, — отмечают авторы поста, — ВООПИК последовательно выступает за то, что историческое место возле слияния рек должно нести общественную функцию без закрытого элитного жилья и прочего. Максимальная высотность какой-либо застройки может быть до 3−4 этажей, чтобы не перекрывать вид на крепость».