Исторический центр Омска хотят застроить 30-этажными свечками

Стала известна новая концепция освоения территории ТЭЦ-1.

Омское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников и культуры опубликовало на своей странице «ВКонтакте» инсайдерскую информацию о новой концепции комплексного освоения территории бывшей ТЭЦ-1. Как отмечают авторы поста, если она будет реализована, от вида исторического центра Омска ничего не останется.

В частности, там планируется возвести жилой микрорайон, где будут построены 30-этажные здания по процедуре комплексного развития территорий. Место под социальную инфраструктуру пока не определено.

«Отдельно умиляет слайд презентации “вид с юбилейного моста”. Собственно, а где видно крепость или хоть одно историческое строение, — отмечают авторы поста, — ВООПИК последовательно выступает за то, что историческое место возле слияния рек должно нести общественную функцию без закрытого элитного жилья и прочего. Максимальная высотность какой-либо застройки может быть до 3−4 этажей, чтобы не перекрывать вид на крепость».

Мнение ВООПИК омичи поддержали в комментариях, выступив против подобной застройки исторического центра. Официальных комментариев на этот пост пока не последовало.