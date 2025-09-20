Исторический центр Омска хотят застроить 30-этажными свечками

Омское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников и культуры опубликовало на своей странице «ВКонтакте» инсайдерскую информацию о новой концепции комплексного освоения территории бывшей ТЭЦ-1. Как отмечают авторы поста, если она будет реализована, от вида исторического центра Омска ничего не останется.
В частности, там планируется возвести жилой микрорайон, где будут построены 30-этажные здания по процедуре комплексного развития территорий. Место под социальную инфраструктуру пока не определено.
«Отдельно умиляет слайд презентации “вид с юбилейного моста”. Собственно, а где видно крепость или хоть одно историческое строение, — отмечают авторы поста, — ВООПИК последовательно выступает за то, что историческое место возле слияния рек должно нести общественную функцию без закрытого элитного жилья и прочего. Максимальная высотность какой-либо застройки может быть до 3−4 этажей, чтобы не перекрывать вид на крепость».
Мнение ВООПИК омичи поддержали в комментариях, выступив против подобной застройки исторического центра. Официальных комментариев на этот пост пока не последовало.