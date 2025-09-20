Царь не стоящий: Лжедмитрий III станет героем новой игры от авторов «Смуты»

С персонажем связано немало интересных исторических хроник. Так, например, в 1611 году положение Лжедмитрия III постепенно укреплялось, его признали многие северо-западные города, а Псков оказался для шведов неприступной крепостью. Известно, что все попытки штурмовать ее в сентябре-октябре 1611 года были отбиты. Это побудило генерала Эверта Горна переманить Лжедмитрия на шведскую сторону, предложив ему стать наместником на Псковской земле, но отказаться от притязаний на русский трон в пользу шведского принца Карла Филиппа. Играя в «законного царя», Лжедмитрий III отверг это предложение и принял бой. Под его предводительством казаки сделали удачную вылазку и прорвались через шведское окружение, пытаясь отступить к Ивангороду. Шведы организовали преследование и настигли «вора». В бою самозванец был ранен, но всё-таки смог с потерями прорваться в Ивангород и отогнать шведов. Какие из этих фактов биографии окажутся в игре — пока что остается загадкой.