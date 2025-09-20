Царь не стоящий: Лжедмитрий III станет героем новой игры от авторов «Смуты»

Российская игра «Земский Собор» от разработчиков «Смуты», хита 2024 года, получит демонстрационную версию уже 20 сентября, выяснили «Известия». В ней будут доступны некоторые исторические фигуры, но особо важного персонажа геймеры встретят только в полной версии игры. Им стал Лжедмитрий III, известный в российской историографии как «псковский вор». Редакция внимательно изучила все новости о скандальном самозванце и даже дала разработчикам рекомендации по улучшению проекта, которые были приняты.
О чем игра «Земский Собор».
Новинка представлена в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Все, кто приобрел «Смуту» до релиза «Земского Собора», получат новую игру бесплатно, а владельцев предзаказа «Смуты» дополнительно ждет уникальный внутриигровой предмет в знак отдельной благодарности. Недавно стало известно, что проект подойдет для пользователей старше 12 лет.
Скриншот из игры "Земский собор".
— Немного расскажем о новых героях, которые появятся в игре. В предыдущем проекте мы не представили ни одного из Лжедмитриев, что не осталось незамеченным игроками. Мы учли это замечание и решили добавить Лжедмитрия Третьего. Также особого внимания заслуживает скоморох Соловей — неутомимый спутник главного героя на протяжении всего приключения. Кирша спасает его от неминуемой трепки. Соловей — яркая личность: озорной, но при этом удивительно наблюдательный, что неоднократно поможет в решении запутанных загадок, — отметил креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.
По его словам, разработчики целенаправленно использовали прием «ненадежного рассказчика», чтобы привнести в «Земский Собор» авторский замысел. Так, игроки проходят сюжетную линию от лица главного героя казака Кирши, который рассказывает товарищам истории о событиях, в которых участвовал, и может добавлять свое видение.
— Нам важно соблюсти баланс между исторической правдой и зрелищностью. В новой игре мы в первую очередь стремимся рассказать интересную историю с детективным подтекстом и дать представление о том времени и эпохе, — добавил Сергей Русских.
Скриншот из игры "Земский собор".
С персонажем связано немало интересных исторических хроник. Так, например, в 1611 году положение Лжедмитрия III постепенно укреплялось, его признали многие северо-западные города, а Псков оказался для шведов неприступной крепостью. Известно, что все попытки штурмовать ее в сентябре-октябре 1611 года были отбиты. Это побудило генерала Эверта Горна переманить Лжедмитрия на шведскую сторону, предложив ему стать наместником на Псковской земле, но отказаться от притязаний на русский трон в пользу шведского принца Карла Филиппа. Играя в «законного царя», Лжедмитрий III отверг это предложение и принял бой. Под его предводительством казаки сделали удачную вылазку и прорвались через шведское окружение, пытаясь отступить к Ивангороду. Шведы организовали преследование и настигли «вора». В бою самозванец был ранен, но всё-таки смог с потерями прорваться в Ивангород и отогнать шведов. Какие из этих фактов биографии окажутся в игре — пока что остается загадкой.
Как на игру повлияли «Известия».
В конце августа студия «Сайберия Нова» провела закрытое бета-тестирование «Земского Собора» для экспертов, блогеров и журналистов. В нем приняли участие более 100 человек, команда проекта рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники поделились с разработчиками обратной связью, которая была использована для улучшения демоверсии. Среди участников были «Известия».
Скриншот из игры "Земский собор".
Теперь, благодаря комментариям экспертов, команда улучшила демонстрационную версию, доступную с 20 сентября всем желающим. У игроков будет возможность оценить ключевые игровые элементы: обновленную систему передвижения главного героя, казака по имени Кирша; взаимодействие с компьютерными персонажами; новые механики интерактивных событий (так называемые QTE); систему прицельной стрельбы и механику метания ножей. И главное — обновленную систему боя с возможностью парирования, уклонения и ответных ударов против нескольких противников. Также в «демке» доступна переработанная механика скрытного прохождения: незаметное перемещение, отвлечение врагов и точечное устранение целей.
— Строго говоря, мы улучшили систему обучения, провели общие доработки игровых элементов, доработали анимации — ускорили или замедлили их там, где было нужно. Баланс боевой системы также был скорректирован с учетом отзывов игроков, ощущения от боя стали ярче. Кроме того, были исправлены визуальные баги и доработано звуковое сопровождение. В целом все эти изменения — важный полишинг (финальная «полировка». — Ред.), который делает игру более приятной и комфортной, — резюмировал Сергей Русских.
Скриншот из игры "Земский собор".
Авторы попытались показать детализированные локации Москвы XVII века с атмосферными сценами. Они сделали ставку на захватывающий сюжет, историческую достоверность и увлекательные приключения. В 2025 году студии «Сайберия Нова» исполнилось 10 лет, она была основана в Новосибирске в 2015-м. Сейчас в команде трудится свыше 60 специалистов. Авторы считают, что не вправе разочаровать аудиторию, и обещают, что «Земский Собор» будет лучше дебютной «Смуты» по всем возможным параметрам.