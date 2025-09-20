В селе Актаныш в Татарстане пройдет ярмарка товаров местных производителей

На ярмарке посетители смогут не только приобрести качественные товары по доступным ценам, но и ознакомиться с богатой культурой и традициями Актанышского района. Организаторы уверены, что мероприятие станет ярким событием в жизни района и внесет значительный вклад в развитие местной экономики.