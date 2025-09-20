В селе Актаныш в Татарстане пройдет ярмарка товаров местных производителей

Осенняя ярмарка товаров местных производителей состоится 4 октября в селе Актаныш Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Актанышского района.
Ярмарка станет площадкой для налаживания деловых контактов, обмена опытом и демонстрации экономического потенциала территории. Особое внимание будет уделено продвижению продукции местных фермерских хозяйств и предприятий пищевой промышленности. В рамках мероприятия запланирована насыщенная культурная программа, включающая выступления творческих коллективов, мастер-классы по народным ремеслам и дегустацию продукции местных производителей.
На ярмарке посетители смогут не только приобрести качественные товары по доступным ценам, но и ознакомиться с богатой культурой и традициями Актанышского района. Организаторы уверены, что мероприятие станет ярким событием в жизни района и внесет значительный вклад в развитие местной экономики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую ситуацию среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.