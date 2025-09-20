На Камчатке пройдут просветительские мероприятия фестиваля «Наука 0+»

Просветительские мероприятия фестиваля «Наука 0+» состоятся с 22 по 28 сентября в Камчатском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном институте развития образования.
В образовательных учреждениях для школьников пройдут «Завтраки с учеными», на которых ребятам расскажут о тайнах приливов, погоде в космосе, вулканических минералах и многом другом. Для всех жителей Камчатки будут проходить публичные лекции, на которых можно будет ознакомиться с презентациями и работами ведущих ученых России. Подробную программу мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля.
«Главная идея фестиваля — увидеть науку в привычных вещах и показать, что без научных достижений невозможно представить современную жизнь. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. В нем традиционно принимают участие научно-исследовательские институты, вузы, СПО и школы, а в числе экспертов и спикеров — ученые с мировыми именами», — подчеркнул ректор Камчатского института развития образования Алексей Яцына.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.