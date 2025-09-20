Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке пройдут просветительские мероприятия фестиваля «Наука 0+»

Школьникам расскажут о тайнах приливов, погоде в космосе и вулканических минералах.

Просветительские мероприятия фестиваля «Наука 0+» состоятся с 22 по 28 сентября в Камчатском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном институте развития образования.

В образовательных учреждениях для школьников пройдут «Завтраки с учеными», на которых ребятам расскажут о тайнах приливов, погоде в космосе, вулканических минералах и многом другом. Для всех жителей Камчатки будут проходить публичные лекции, на которых можно будет ознакомиться с презентациями и работами ведущих ученых России. Подробную программу мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля.

«Главная идея фестиваля — увидеть науку в привычных вещах и показать, что без научных достижений невозможно представить современную жизнь. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. В нем традиционно принимают участие научно-исследовательские институты, вузы, СПО и школы, а в числе экспертов и спикеров — ученые с мировыми именами», — подчеркнул ректор Камчатского института развития образования Алексей Яцына.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше