На Камчатке пройдут просветительские мероприятия фестиваля «Наука 0+»

В образовательных учреждениях для школьников пройдут «Завтраки с учеными», на которых ребятам расскажут о тайнах приливов, погоде в космосе, вулканических минералах и многом другом. Для всех жителей Камчатки будут проходить публичные лекции, на которых можно будет ознакомиться с презентациями и работами ведущих ученых России. Подробную программу мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля.