Генконструктор мечтает, чтобы техника БелАЗ работала на Луне

Генконструктор считает, что БелАЗы могли бы добывать полезные ископаемые на Луне.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный конструктор Белорусского автомобильного завода — начальник научно-технического центра имени Егорова Александр Насковец мечтает, чтобы техника БелАЗ работала на Луне, пишет БелТА.

Насковец порассуждал о развитии БелАЗа в далеком будущем. И признался, что мечтает, чтобы «БелАЗ добрался до Луны», добывая на спутнике Земли полезные ископаемые.

— Это наша мечта. Но в каждой шутке есть только доля шутки. На самом деле мы понимаем, что полезные ископаемые на Земле когда-то истощатся и нам надо будет их добывать где-то еще. Но это далекое будущее, — пояснил генконструктор.

При этом он заметил, что для людей будущее на данный момент, скорее, в альтернативной энергии.

— Мы должны смотреть на экологию, потому что надо понимать, что добыча полезных ископаемых — это ущерб природе, и мы должны его минимизировать хотя бы за счет того, что будем применять альтернативные источники энергии, — порассуждал он.

К слову, БелАЗ уже несколько лет выпускает беспилотные самосвалы, которыми можно управлять на расстоянии.

Еще БелАЗ-гигант для перевозки ядерного топлива появится на БелАЭС.

И мы писали, что транспортная инспекция сказала об изъятом транспорте за нарушения в перевозке пассажиров: «194 такси и 23 маршрутки».

Тем временем новый знак с табличкой о работе дронов появится на дорогах Беларуси. До этого МВД показало другой новый дорожный знак, который установят в Беларуси.