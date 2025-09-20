Генконструктор мечтает, чтобы техника БелАЗ работала на Луне

Генеральный конструктор Белорусского автомобильного завода — начальник научно-технического центра имени Егорова Александр Насковец мечтает, чтобы техника БелАЗ работала на Луне, пишет БелТА.
Насковец порассуждал о развитии БелАЗа в далеком будущем. И признался, что мечтает, чтобы «БелАЗ добрался до Луны», добывая на спутнике Земли полезные ископаемые.
— Это наша мечта. Но в каждой шутке есть только доля шутки. На самом деле мы понимаем, что полезные ископаемые на Земле когда-то истощатся и нам надо будет их добывать где-то еще. Но это далекое будущее, — пояснил генконструктор.
При этом он заметил, что для людей будущее на данный момент, скорее, в альтернативной энергии.
— Мы должны смотреть на экологию, потому что надо понимать, что добыча полезных ископаемых — это ущерб природе, и мы должны его минимизировать хотя бы за счет того, что будем применять альтернативные источники энергии, — порассуждал он.
К слову, БелАЗ уже несколько лет выпускает беспилотные самосвалы, которыми можно управлять на расстоянии.
Еще БелАЗ-гигант для перевозки ядерного топлива появится на БелАЭС.
