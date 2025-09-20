Предпринимателям Волгоградской области расскажут, как увeличить прибыль

«Сегодня для предпринимателей важно не только создавать новые компании, но и учиться грамотно управлять теми, что уже существуют. Повышение производительности — это не абстрактная цель, а конкретный инструмент, который помогает бизнесу выживать в кризис и расти в стабильные времена. Вебинар позволит компаниям по-новому взглянуть на свой потенциал и увидеть, что многое зависит не от внешних условий, а от того, как внутри выстроены процессы», — отметила начальник центра инжиниринга центра «Мой бизнес» Ксения Мелихова.