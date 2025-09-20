Предпринимателям Волгоградской области расскажут, как увeличить прибыль

Вебинар, посвященный производительности труда и эффективности организации процессов, состоится для предпринимателей Волгоградской области 23 сентября по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Руководитель образовательного центра «Триэс-Персонал», председатель Комитета по эффективному производству и повышению производительности труда Омского отделения «Опоры России» Екатерина Пономарева поделится практическими инструментами и подходами, которые доказали свою эффективность на российских и зарубежных предприятиях. Участники вебинара узнают, как увеличить прибыль за счет улучшения показателей на всех уровнях, сократить производственные расходы, ускорить взаимодействие между подразделениями, повысить качество продукта и сделать компанию устойчивой к изменениям. Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте.
«Сегодня для предпринимателей важно не только создавать новые компании, но и учиться грамотно управлять теми, что уже существуют. Повышение производительности — это не абстрактная цель, а конкретный инструмент, который помогает бизнесу выживать в кризис и расти в стабильные времена. Вебинар позволит компаниям по-новому взглянуть на свой потенциал и увидеть, что многое зависит не от внешних условий, а от того, как внутри выстроены процессы», — отметила начальник центра инжиниринга центра «Мой бизнес» Ксения Мелихова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.