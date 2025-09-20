Ричмонд
ЦБТ готовит сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах

ЦБТ прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах, в планах запустить сервис к зимней сессии, заявил в интервью РИА Новости глава Центра Владислав Поволоцкий.

«Мы прорабатываем сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах — рассчитываем успеть к зимней сессии. Речь, само собой, о добровольном применении такого сервиса», — сообщил он.

Он поделился, что целью является выстроить процесс, в котором студенты не зависели бы территориально от своего вуза, и в то же время — чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 10.00 мск.