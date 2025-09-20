Утренняя электричка Ростов- Таганрог будет останавливаться на станции Недвиговка

Утренний пригородный поезд Ростов — Таганрог теперь будет делать дополнительную остановку — на платформе Недвиговка. Изменения вступают в силу с понедельника, 22 сентября.
Как сообщили в СКЖД, состав № 6502 отправляется из Ростова-на-Дону в 06:35, прибытие на станцию Недвиговка — в 07:09, в Таганрог поезд прибудет в 8:13.
Подробное расписание можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», а также на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».