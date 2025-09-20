Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь

Латвия намерена запретить автобусы в Беларусь и Россию.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии могут запретить выполнение автобусных рейсов в Беларусь и Россию, сообщает Sputnik Беларусь.

В частности, Автотранспортной дирекцией по поручению Министерства транспорта (сообщения) Латвии готовится правовое обоснование для запрета на регулярные рейсы в Беларусь и Россию. Говорится о том, что лицензии на подобные перевозки просто не будут продлеваться.

На данный момент выполняются четыре автобусных рейса из Латвии в Россию, и существуют три автобусных рейса в Беларусь. Ездят автобусы перевозчиков SIA VISSA, SIA Norma-A (бренд Ecolines) и SIA Latlines.

При этом уже известно, что Погранслужба Латвии с 15 октября сможет отказывать во въезде в страну нерегулярным автобусным рейсам в Беларусь в погранпункте «Патерниеки» (белорусская «Григоровщина») и в Россию через КПП «Гребнева» и «Терехово».

Это решение министр транспорта Латвии Атис Швинка ранее обосновал якобы существованием рисков на границе ЕС из-за роста пассажиропотока в Беларусь и Россию.

Здесь мы подробно писали, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

И что автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию.

Тем временем таможня Беларуси сообщила, что почти 1500 польских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусским таможенникам про реагирование на вызовы и угрозы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше