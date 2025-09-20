Власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь

В частности, Автотранспортной дирекцией по поручению Министерства транспорта (сообщения) Латвии готовится правовое обоснование для запрета на регулярные рейсы в Беларусь и Россию. Говорится о том, что лицензии на подобные перевозки просто не будут продлеваться.