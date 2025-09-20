Власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь

Власти Латвии могут запретить выполнение автобусных рейсов в Беларусь и Россию, сообщает Sputnik Беларусь.
В частности, Автотранспортной дирекцией по поручению Министерства транспорта (сообщения) Латвии готовится правовое обоснование для запрета на регулярные рейсы в Беларусь и Россию. Говорится о том, что лицензии на подобные перевозки просто не будут продлеваться.
На данный момент выполняются четыре автобусных рейса из Латвии в Россию, и существуют три автобусных рейса в Беларусь. Ездят автобусы перевозчиков SIA VISSA, SIA Norma-A (бренд Ecolines) и SIA Latlines.
При этом уже известно, что Погранслужба Латвии с 15 октября сможет отказывать во въезде в страну нерегулярным автобусным рейсам в Беларусь в погранпункте «Патерниеки» (белорусская «Григоровщина») и в Россию через КПП «Гребнева» и «Терехово».
Это решение министр транспорта Латвии Атис Швинка ранее обосновал якобы существованием рисков на границе ЕС из-за роста пассажиропотока в Беларусь и Россию.
