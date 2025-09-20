Москвичам расскажут о приложениях для защиты от мошенников

Во время семинара «Сервисы и приложения на страже вашей безопасности» слушателям расскажут, как с помощью программ можно дополнительно защищать персональную информацию, создавать и хранить надежные пароли, а также помогать другим пользователям и дополнять базу с подозрительными номерами телефонов. Кроме того, специалисты помогут разобраться, каким приложениям можно доверять, а каких стоит избегать. Также речь пойдет о вступившем в силу с 1 сентября законе об обязательной маркировке звонков юридических лиц и о том, как это поможет в борьбе с кибермошенниками.