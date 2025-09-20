Москвичам расскажут о приложениях для защиты от мошенников

Очередной семинар проекта «Перезвони сам» состоится 24 сентября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В ходе него участникам расскажут о приложениях для защиты от мошенников, сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Во время семинара «Сервисы и приложения на страже вашей безопасности» слушателям расскажут, как с помощью программ можно дополнительно защищать персональную информацию, создавать и хранить надежные пароли, а также помогать другим пользователям и дополнять базу с подозрительными номерами телефонов. Кроме того, специалисты помогут разобраться, каким приложениям можно доверять, а каких стоит избегать. Также речь пойдет о вступившем в силу с 1 сентября законе об обязательной маркировке звонков юридических лиц и о том, как это поможет в борьбе с кибермошенниками.
«Участники узнают, какие приложения с определителем номера помогут избавиться от назойливых звонков, какие менеджеры паролей лучше всего подходят для защиты личных данных, какие антивирусы обеспечивают надежную защиту телефона. Во время лекции спикеры дадут пошаговые рекомендации для пользователей смартфонов с разными операционными системами, помогут установить подходящие приложения и настроить их», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.