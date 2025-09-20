Какого числа день осеннего равноденствия и как его встречают в разных культурах

Осеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Северного полушария в Южное. Это явление обусловлено наклоном земной оси примерно на 23,5° относительно плоскости орбиты нашей планеты вокруг Солнца. Этот наклон и является причиной смены времен года. В момент равноденствия солнечные лучи падают на экватор под прямым углом, благодаря чему продолжительность дня и ночи становится практически одинаковой. Хотя в некоторых точках земного шара это может ощущаться иначе из-за местных географических условий, именно 22 сентября люди из разных стран наблюдают приблизительно равную продолжительность светлого и темного времени суток.