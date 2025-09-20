Какого числа день осеннего равноденствия и как его встречают в разных культурах

Осеннее равноденствие — особый момент в году, когда день и ночь длятся поровну. Это не только астрономическое событие, но и важный культурный рубеж: у многих народов это время знаменует окончание сбора урожая и начало подготовки к зиме. Какие традиции и приметы связаны с днем осеннего равноденствия — в материале «Газеты.Ru».
Когда наступит осеннее равноденствие в 2025 году.
В 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 21:19 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в южное полушарие, благодаря чему день и ночь по всей планете практически сравняются по продолжительности.
После этого световой день в Северном полушарии начнет неуклонно сокращаться, достигая своего минимума к 21 декабря — дню зимнего солнцестояния. Затем запустится обратный процесс: Солнце будет подниматься выше, а дни — постепенно удлиняться, пока не наступит следующее равновесие — весеннее, которое будет в марте.
Что такое осеннее равноденствие.
С научной точки зрения.
Осеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Северного полушария в Южное. Это явление обусловлено наклоном земной оси примерно на 23,5° относительно плоскости орбиты нашей планеты вокруг Солнца. Этот наклон и является причиной смены времен года. В момент равноденствия солнечные лучи падают на экватор под прямым углом, благодаря чему продолжительность дня и ночи становится практически одинаковой. Хотя в некоторых точках земного шара это может ощущаться иначе из-за местных географических условий, именно 22 сентября люди из разных стран наблюдают приблизительно равную продолжительность светлого и темного времени суток.
В Северном полушарии в этот день начинается астрономическая осень, а в Южном — весна.
С точки зрения культурных традиций.
Испокон веков осеннее равноденствие для жителей Северного полушария знаменует переломный момент года: природа замирает, готовясь к зиме, а человек завершает летние труды и начинает подводить итоги прошедшего периода. У многих народов этот день символизировал гармонию и баланс, было принято благодарить высшие силы за урожай.
И сегодня равноденствие остается поводом замедлиться, оценить пройденный путь и подготовиться к новому циклу. Японцы в это время поминают предков, кельты когда-то зажигали прощальные костры, а славяне пекли обрядовый хлеб. Эти традиции напоминают, что жизнь циклична, и за увяданием всегда следует возрождение.
Историческое значение дня осеннего равноденствия.
Почти у всех земледельческих народов этот день отмечали как большой праздник завершения сбора урожая и подготовки к зимним холодам. Например, древние греки связывали осеннее равноденствие с мифом о Персефоне: считалось, что именно в это время богиня урожая уходит в подземное царство, принося на землю осень и зиму.
Даже в более поздние эпохи встречаются отголоски особого статуса этого дня — так, во время Французской революции новый республиканский календарь начинал отсчет нового года с дня осеннего равноденствия. Кроме того, многие древние сооружения (от Стоунхенджа до пирамид в Египте) ориентированы по солнцу так, чтобы улавливать моменты равноденствий и солнцестояний.
Традиции празднования у разных народов мира.
С глубокой древности люди придавали осеннему равноденствию особое значение, считая его рубежом, разделяющим год на светлую и темную половины. В этот день проводили особые обряды в честь урожая и солнца.
Мезоамерика и Северная Америка.
В Мезоамерике древние цивилизации оставили грандиозные памятники, связанные с равноденствием. Так, в городе Чичен-Ица (Мексика) майя построили пирамиду Кукулькана, на ступенях которой в дни равноденствий свет и тень формируют изображение извивающегося Пернатого змея. В Северной Америке (на современной территории США и Канады), коренные народы также отмечали переходные моменты года. Многие их сооружения, такие как Вудхендж в Кахокии или астрономические петроглифы, служили календарями для отслеживания дней равноденствий и солнцестояний. Европейские колонисты, в свою очередь, принесли в Новый Свет свои традиции осенних праздников урожая.
Европа.
Для европейских народов осеннее равноденствие издавна было важным рубежом, связанным со сбором урожая. Существует версия, что кельты в этот период отмечали праздник Мабон, однако это скорее современное неоязыческое название. Хотя само по себе празднование в честь сбора урожая, вероятнее всего, существовало. Эхо древних аграрных традиций действительно дошло до наших дней: в конце сентября во многих странах Европы проходят ярмарки и фестивали в честь окончания жатвы.
Знаменитый Стоунхендж по одной из версий использовался для астрономических наблюдений и обрядов, связанных с солнцестояниями и равноденствиями. В наши дни эту связь поддерживают современные друиды и неоязычники, собираясь у камней на рассвете в дни солнцестояний и равноденствий.
Азия.
В Азии традиции осеннего равноденствия связаны с праздниками урожая и почитанием предков. В Китае и многих странах Восточной Азии в это время отмечается Праздник середины осени — Фестиваль Луны — семейный праздник, когда люди любуются полной луной, благодарят за щедрость земли и угощаются традиционными лунными пряниками юэбин.
В Японии же дни весеннего и осеннего равноденствий (Хиган) с конца XIX века являются официальными государственными выходными. В эти дни принято поминать усопших: японцы посещают кладбища и готовят дома только вегетарианскую пищу (рисовые лепешки, блюда из бобов) в знак уважения буддийскому запрету на отнимание жизни.
Африка.
На африканском континенте традиции, напрямую связанные с равноденствием, менее известны, но их отголоски можно найти. Например, в Древнем Египте, с его развитым культом солнца, несомненно, уделялось внимание ключевым астрономическим событиям, а многие храмы и монументы имеют точную астрономическую ориентацию.
В других районах Африки точка равноденствия напрямую не стала народным праздником, однако сезонные аграрные циклы (посадка и сбор урожая) естественно привязаны к смене сухих и дождливых периодов, близких по времени к дням равноденствий. Фермеры в некоторых африканских племенах собираются со своими соседями, чтобы отпраздновать собранный урожай, и многие из них совершают жертвоприношения, чтобы обеспечить удачу в следующем сельскохозяйственном сезоне.
Как отмечали день осеннего равноденствия на Руси.
Древнеславянский праздник урожая Осенины.
В старину на Руси время осеннего равноденствия было связано с завершением полевых работ и широкими праздниками урожая, известными как Осенины. Согласно народным представлениям, этот рубеж знаменовал начало «темной» половины года. К середине сентября страда заканчивалась, и крестьяне, готовясь к зиме, проводили больше времени в кругу семьи.
В это время устраивали массовые гуляния, ярмарки и обряды благодарности: славили природу за собранный урожай и просили у нее плодородия на будущий год.
Столы на Осенины накрывали щедро. Хозяйки пекли угощения — например, круглые пироги с капустой, брусникой или мясом, символизирующие изобилие. Считалось, что капустный пирог принесет денежную удачу, мясной — успех в делах, а ягодный — семейное благополучие. Обязательно варили хмельной мед — в конце сентября как раз начинали собирать созревший хмель, и пенный напиток был свежим и символизировал окончание работ. Праздник сопровождался приношением даров богам, песнями, танцами и многочисленными обрядами на удачу и достаток.
Особые символы и обряды.
Особое место занимала рябина — дерево, считавшееся оберегом. В день равноденствия ветки рябины с гроздьями ягод обязательно срывали и ставили в избе: ими украшали дом, кисти вкладывали между оконными рамами, чтобы защитить жилье от злых духов и сглаза. Считалось, что в период равноденствия нечистая сила особенно активна, навевает людям хандру и бессонницу, а горькие красные ягоды рябины отгоняют эту напасть.
В народе говорили, что осеннее равноденствие — бабий праздник: он был посвящен женщинам, особенно матерям и роженицам.
После принятия христианства древние осенние традиции органично слились с новым праздником — Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября). Однако многие обычаи Осенин сохранились в народной культуре.
Ворожба и гадания.
Осеннее равноденствие считалось временем, когда граница между мирами становилась особенно тонкой, это было время гаданий на будущее. Молодые незамужние девушки накануне собирались, чтобы гадать на суженого. Как правило, все обряды и ритуалы гадания были связаны с природой, например, гадали около водоемов или на пшеничном поле после сбора урожая.
Народные приметы.
Солнечный, ясный день сулил затяжное бабье лето.
Если пасмурно и сыро, то осень ожидалась сырая и ранняя.
Теплый сухой сентябрь — к поздней зиме.
Обилие желудей и орехов в лесу или большого количества ягод рябины означало суровую, холодную зиму; скудный урожай — к мягкой зиме.
Также наблюдали за поведением птиц: если к дню равноденствия перелетные стаи потянулись на юг, то зима ожидается ранняя и морозная.
Гроза на равноденствие предвещала теплую осень. Услышать раскаты грома в конце сентября удавалось редко, но если такое случалось, люди радовались — это считалось добрым знаком, обещающим долгую теплую осень без ранних заморозков.
Что можно и нельзя делать в равноденствие: народные поверья.
Обряды и ритуалы.
* Встретить рассвет. Утром в день равноденствия старались проснуться рано и поприветствовать восходящее солнце.
* Поблагодарить землю и семью. Один из главных обычаев — выражать благодарность: земле и природе за урожай, родным и близким за поддержку. Наши предки верили, что искренняя благодарность в этот день притягивает достаток и мир в дом.
* Очистить дом и душу. Обряд очищения очень популярный на равноденствие. Делали уборку в жилище, очищаясь от старого хлама, совершали «очищающие» водные процедуры (например, купались в бане или умывались росой).
* Испечь обрядовый пирог. Традиция предписывает в равноденствие испечь хотя бы один пирог из нового урожая муки — с капустой, мясом или ягодами. Такой пирог служил своего рода «магнитом» для удачи. Домочадцы и гости обязательно должны были отведать этот пирог, чтобы разделить благословение праздника.
* Принести в дом гроздья рябины. Веточки рябины с яркими красными ягодами втыкали над входом или раскладывали по подоконникам как оберег. Считалось, что рябина охраняет дом от зла и болезней, а заодно привлекает в семью достаток и уют.
Чего делать не стоит.
* Не начинать новых дел и проектов. В день равноденствия не рекомендуется браться за новое важное дело — будь то большой проект, новая работа или важная сделка. Наши предки откладывали начинания на другое время, считая этот день переходным и нестабильным для новых начинаний.
* Избегать крупных трат и переездов. Нежелательно в этот день совершать большие покупки, вкладывать деньги или затевать переезд и ремонт в доме. Любые большие перемены, требующие много сил и ресурсов, старались не приурочивать к равноденствию, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями.
* Не ссориться и не сквернословить. День старались провести в миролюбивой, спокойной атмосфере. Считалось дурным знаком ругаться, выяснять отношения или употреблять бранные слова в этот день.
* Не отказывать в гостеприимстве. В этот день нельзя прогонять гостей и отказывать в помощи тому, кто ее просит. Люди старались накормить незваного гостя, поделиться с нуждающимся — добрые дела на равноденствие вернутся сторицей.