Мощная вспышка произошла на Солнце ночью — что ждать белорусам

Ученые сообщили, что вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце ночью субботы, 20 сентября. Подробности белорусам и другим жителям Земли сообщили в Институте прикладной геофизики.
Так, вспышку класса M1.5 зафиксировали ночью субботы в 00.41 часов по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25).
Сообщается, что в общем в этот период в рентгеновском диапазоне зарегистрировали одиннадцать вспышек класса С. Вспышка класса М была мощной и продолжительной.
— Зарегистрированная вспышка M1.5 продолжалась 38 минут, — сказано в сообщении.
Согласно прогнозу космической погоды на 20 и 21 сентября, вспышечная активность будет оставаться умеренной. Геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка — невозмущенной.
При этом ученые предупредили о вероятности ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
