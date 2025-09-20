Ричмонд
Мощная вспышка произошла на Солнце ночью — что ждать белорусам

Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце ночью 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Ученые сообщили, что вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце ночью субботы, 20 сентября. Подробности белорусам и другим жителям Земли сообщили в Институте прикладной геофизики.

Так, вспышку класса M1.5 зафиксировали ночью субботы в 00.41 часов по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25).

Сообщается, что в общем в этот период в рентгеновском диапазоне зарегистрировали одиннадцать вспышек класса С. Вспышка класса М была мощной и продолжительной.

— Зарегистрированная вспышка M1.5 продолжалась 38 минут, — сказано в сообщении.

Согласно прогнозу космической погоды на 20 и 21 сентября, вспышечная активность будет оставаться умеренной. Геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка — невозмущенной.

При этом ученые предупредили о вероятности ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.

Ранее синоптики сказали, что в выходные 20 и 21 сентября в Беларуси будет до плюс 29.

Тем временем Генконструктор мечтает, чтобы техника БелАЗ работала на Луне.

А еще новый знак с табличкой о работе дронов появится на дорогах Беларуси. До этого МВД показало другой новый дорожный знак, который установят в Беларуси.