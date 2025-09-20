Более 10 тысяч жителей Прикамья приняли участие в «Кроссе нации»

Более 10 тысяч жителей Пермского края приняли участие в «Кроссе нации 2025». Мероприятие прошло одновременно в 43 районах региона. Об этом сообщает минспорта Пермского края.
Главный забег состоялся в Перми на стадионе «Динамо», где собралось более 3 тысяч участников. Министр спорта края Татьяна Чеснокова поздравила бегунов и отметила, что кросс объединяет людей и пропагандирует здоровый образ жизни.
Участникам предлагалось на выбор 5 дистанций разной длины в зависимости от возраста и подготовки. Самым популярным в Перми стал забег на 2 километра, в котором участвовали почти 2 тысячи человек. Все финишёры получили памятные футболки.