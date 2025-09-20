Ричмонд
Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде на 21 сентября

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы — туман.

На севере и в центре прогнозируют погоду без осадков.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются заморозки −1 °C.

В области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.