В поликлинике подмосковного поселка Андреевка открыли рентген-кабинет

Новый рентген-кабинет готов к приему пациентов в поликлинике поселка Андреевка городского округа Солнечногорск в Московской области. Помещение отремонтировали и оснастили техникой по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
В обновленном рентген-кабинете установили отечественный стационарный комплекс «Р-500 Дуограф» взамен прежнего, использовавшегося с 2012 года. Современное цифровое оборудование обеспечивает более точную диагностику и снижает уровень лучевой нагрузки на организм. С помощью комплекса врачи проводят рентгенографию костной системы, а также исследования по стоматологическому направлению. Снимки можно получать мгновенно, при этом они отличаются высокой детализацией.
Процедура обследования занимает около 15 минут, а кабинет рассчитан на прием до 24 пациентов в день. Ранее новые рентген-аппараты были установлены в Менделеевской городской поликлинике и Луневской амбулатории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.