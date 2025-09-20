В Старом Осколе к концу года капитально отремонтируют школу № 21

Среднюю общеобразовательную школу № 21 города Старого Оскола в Белгородской области масштабно обновят к концу этого года. Работы в учреждении ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве строительства.
Школа, общей площадью более 7 тыс. квадратных метров, рассчитана на 1461 место. На данном этапе строители завершают работы по утеплению фасада и установке окон, выполняют устройство кровли.
Внутри учебного учреждения приводят в порядок полы, потолки и стены. Помимо этого, в рамках ремонта обновляют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а на прилегающей к учреждению территории ведется благоустройство.
Общий процент строительной готовности объекта на данный момент — 60%. Завершить работы планируют в декабре 2025 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.