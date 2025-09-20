Прием заявок на проект «Твой старт в туризме» завершится 24 сентября

Заявки на второй поток 2025 года городского просветительского проекта «Твой старт в туризме» принимаются до 24 сентября. Инициатива реализуется по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участие в проекте — уникальный шанс для молодых людей от 18 до 35 лет, которые хотят ближе познакомиться с индустрией гостеприимства столицы и сделать первые шаги в профессии. Программа устроена таким образом, что студенты совмещают лекции и семинары с практическими занятиями, знакомятся с ключевыми трендами туризма — цифровизацией, созданием индивидуальных маршрутов, развитием креативных индустрий, а также перенимают опыт у экспертов отрасли.
Пилотный проект «Твой старт в туризме» начался в 2022-м. За три года работы он стал важной частью просветительской экосистемы Москвы и стартовой площадкой для будущих специалистов туристической отрасли. За 2023−2025 годы команда проекта провела более 70 выездных презентаций в колледжах и вузах столицы. Выпускниками программы стали свыше трех тысяч человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.