Прием заявок на проект «Твой старт в туризме» завершится 24 сентября

Участие в проекте — уникальный шанс для молодых людей от 18 до 35 лет, которые хотят ближе познакомиться с индустрией гостеприимства столицы и сделать первые шаги в профессии. Программа устроена таким образом, что студенты совмещают лекции и семинары с практическими занятиями, знакомятся с ключевыми трендами туризма — цифровизацией, созданием индивидуальных маршрутов, развитием креативных индустрий, а также перенимают опыт у экспертов отрасли.