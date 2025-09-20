Минздрав Беларуси изменил отбор пациентов на санаторно-курортное лечение

Министерство здравоохранения скорректировало порядок отбора пациентов на санаторно-курортное лечение в Беларуси. Это регламентирует соответствующее постановление Минздрава (№ 84 от 20 августа 2025-го), сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Так, Минздрав утвердил новую инструкцию медицинского отбора пациентов в санатории на лечение, изменился также перечень медпоказаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
Например, в основные критерии отбора в санатории отнесли наличие медпоказаний для лечения эффективными природными лечебными факторами и отсутствие противопоказаний, а также соответствие медпоказаний профилю санатория.
Известно, что отбор осуществляется лечащим врач организации здравоохранения по месту жительства или пребывания пациента. Именно лечащий врач выдает справку о состоянии здоровья, которая подтверждает наличие медпоказаний и отсутствие противопоказаний для направления в санаторий. В Минздраве уточнили, что такие справки носят предварительный информационный характер и должны предоставляться по месту получения путевки.
Получив путевку, пациент должен в срок за 10 дней до начала ее действия прибыть к лечащему врачу для медобследования. А когда оно пройдено, пациенту выдадут выписку из медицинских документов.
При этом организации здравоохранения, которые осуществляют отбор взрослых и детей на санаторно-курортное лечение, должны вести учет пациентов, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, контролировать полноту их обследования перед направлением на лечение, следить за качеством оформления меддокументов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и признает утратившими силу ряд иных документов.
