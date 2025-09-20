Минздрав Беларуси изменил отбор пациентов на санаторно-курортное лечение

Известно, что отбор осуществляется лечащим врач организации здравоохранения по месту жительства или пребывания пациента. Именно лечащий врач выдает справку о состоянии здоровья, которая подтверждает наличие медпоказаний и отсутствие противопоказаний для направления в санаторий. В Минздраве уточнили, что такие справки носят предварительный информационный характер и должны предоставляться по месту получения путевки.