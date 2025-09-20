Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске состоялся Фестиваль уличных культур

В программу мероприятия вошли батлы по брейк-дансу, выступления DJ, а также демонстрационные зоны по скейтбордингу, роликам и BMX.

Фестиваль уличных культур прошел в Курске 6 сентября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Событие объединило более 200 участников в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили в Министерстве внутренней и молодежной политики Курской области.

На площадках фестиваля встретились поклонники стрит-арта, танца и уличного спорта. В программу мероприятия вошли батлы по брейк-дансу, выступления DJ, а также демонстрационные зоны по скейтбордингу, роликам и BMX. Особое внимание уделили стрит-арту: местные художники создавали граффити.

«Фестиваль уличной культуры — это событие, которое предлагает платформу для самовыражения и обмена идеями, а также способствует популяризации уличного искусства в различных его формах», — отметила заместитель министра внутренней и молодежной политики региона Мария Кондрашова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.