В Севастополе отремонтировали дорогу на улице Родниковой

Специалисты обустроили новое основание, уложили асфальтобетонное покрытие и сделали обочины.

Работы по ремонту автомобильной дороги на улице Родниковой завершены в Севастополе. Объект обновили раньше запланированного срока по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».

Протяженность участка, где проводился ремонт, составила около 700 метров. В ходе работ специалисты обустроили новое дорожное основание, уложили асфальтобетонное покрытие, сделали обочины.

Дорога находится в селе Терновка — этот населенный пункт расположен в Балаклавском районе, одном из самых отдаленных в городе. Ремонт трассы повысил уровень комфорта и безопасности для местных жителей, которые регулярно по ней ездят. Особенно важен этот участок для семей с детьми — недалеко от дороги находится детский сад № 61 и другие социальные объекты.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.