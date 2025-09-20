В Севастополе отремонтировали дорогу на улице Родниковой

Дорога находится в селе Терновка — этот населенный пункт расположен в Балаклавском районе, одном из самых отдаленных в городе. Ремонт трассы повысил уровень комфорта и безопасности для местных жителей, которые регулярно по ней ездят. Особенно важен этот участок для семей с детьми — недалеко от дороги находится детский сад № 61 и другие социальные объекты.