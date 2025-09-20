Ричмонд
Пенсионеров призвали подать заявление на разовую выплату до 1 октября

Пожилые граждане могут получить дополнительный приятный бонус со стороны государства.

Источник: ДЕЙТА

Об этом в беседе с порталом PensNews рассказала кандидат юридических наук Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.

Она обратилась ко всем российским пенсионерам с настоятельной рекомендацией обратиться в местное отделение социальной защиты и подать заявление на получение разовой денежной выплаты, приуроченной к празднованию Дня пожилого человека.

Как объяснила эксперт, речь идёт не о федеральной выплате, а о мерах поддержки, которые предоставляются на уровне отдельных регионов страны. В каждом субъекте федерации в честь этого особого дня существуют свои программы помощи пожилым людям.

Сумма выплаты, а также условия её получения могут существенно различаться. Для того чтобы узнать точные параметры поддержки в своём регионе, пенсионерам необходимо озадачиться этим вопросом заблаговременно и подать заявление до 1 октября.

Юрист подчеркнула, что своевременное обращение позволит представителям старшего поколения не пропустить возможность получить дополнительную материальную помощь, предназначенную для повышения качества их жизни в честь праздника.