Пенсионеров призвали подать заявление на разовую выплату до 1 октября

Об этом в беседе с порталом PensNews рассказала кандидат юридических наук Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.
Она обратилась ко всем российским пенсионерам с настоятельной рекомендацией обратиться в местное отделение социальной защиты и подать заявление на получение разовой денежной выплаты, приуроченной к празднованию Дня пожилого человека.
Как объяснила эксперт, речь идёт не о федеральной выплате, а о мерах поддержки, которые предоставляются на уровне отдельных регионов страны. В каждом субъекте федерации в честь этого особого дня существуют свои программы помощи пожилым людям.
Сумма выплаты, а также условия её получения могут существенно различаться. Для того чтобы узнать точные параметры поддержки в своём регионе, пенсионерам необходимо озадачиться этим вопросом заблаговременно и подать заявление до 1 октября.
Юрист подчеркнула, что своевременное обращение позволит представителям старшего поколения не пропустить возможность получить дополнительную материальную помощь, предназначенную для повышения качества их жизни в честь праздника.