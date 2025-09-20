Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Сычёв не против сыграть за «Иртыш» ради медийности

Он заявил, что его мотивирует исключительно спортивный принцип и пример медийных команд.

Источник: БЕЛТА

Президент ФК «Иртыш» Дмитрий Сычёв в беседе с Metaratings признался, что хотел бы сыграть в футбол в качестве игрока, но только ради медийности.

«В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области», — прокомментировал Дмитрий Сычёв.

Он добавил, что мотивации к этой идее добавляют смелые эксперименты медийных команд, включая выход на поле Александра Ивановича Медведева, а также недавний гол Ари в Кубке России.

Добавим, бывший председатель правления петербургского «Зенита» Медведев в 70-летнем возрасте вышел в стартовом составе «Амкара» на матч против «Салюта» и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Дмитрию Сычёву в октябре исполнится 42 года.