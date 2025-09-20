Во Владимирской области отремонтируют участок дороги у деревни Федурново

Ремонт участка дороги Собинка — Вышманово — Буланово — Коняево в районе деревни Федурново во Владимирской области подходит к концу. Работы на объекте ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Протяженность участка составляет 1,3 км. Специалисты подрядной организации уложили два слоя покрытия, укрепили обочины. В ходе заключительного этапа там нанесут разметку и выполнят благоустройство прилегающей территории.
Собинка — Вышманово — Буланово — Коняево — это оживленная трасса, по которой жители Собинки и еще более 20 населенных пунктов Собинского муниципального округа добираются до областного центра. Кроме того, дорогой пользуются автомобилисты, чтобы добраться из Ярославской, Тверской, Московской и других областей до Мурома, Меленок, Рязани.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.