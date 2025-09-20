Во Владимирской области отремонтируют участок дороги у деревни Федурново

Собинка — Вышманово — Буланово — Коняево — это оживленная трасса, по которой жители Собинки и еще более 20 населенных пунктов Собинского муниципального округа добираются до областного центра. Кроме того, дорогой пользуются автомобилисты, чтобы добраться из Ярославской, Тверской, Московской и других областей до Мурома, Меленок, Рязани.