В Ярославле открыли школу на 500 мест

Школу № 53, рассчитанную на 500 учащихся, ввели в эксплуатацию в Ярославле по нацпроекту «Молодежь и дети». Учреждение, которое станет структурным подразделением образовательного комплекса № 32, находится на Большой Федоровской улице, сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Здание построено по индивидуальному проекту. В нем обустроены современные классы, столовая на 250 мест, два спортивных зала, актовый зал и библиотечно-информационный центр. В школе оборудованы также кабинеты физики, химии и биологии, слесарные и столярные мастерские для уроков технологии, кабинеты информатики и зал для хореографии.
Первый и второй этажи предусмотрены для начальных классов, а третий и четвертый — для учащихся средней и старшей школы. Особое внимание уделено доступной среде: помимо лифтов, установлены пандусы и подъемники. В день открытия школьники получили еще один подарок — мобильный планетарий, который позволит проводить интерактивные уроки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.