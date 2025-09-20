В селе Ступино в Астраханской области открылся фельдшерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в селе Ступино в Черноярском муниципальном округе Астраханской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в окружной администрации.
Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении, построенном в 50-е годы прошлого века. Теперь для сельчан построили современное одноэтажное здание. Медицинское учреждение оснащено всем необходимым для оказания первой помощи.
В ФАПе местные жители могут пройти диспансеризацию, вакцинацию, проверить уровень холестерина, глюкозы и гемоглобина в крови, не выезжая за пределы населенного пункта. Работать в медпункте будет фельдшер Мария Мидонова.
Ранее сообщалось, что модульный фельдшерский пункт начал прием пациентов в селе Ватажном. Помощь в нем получают свыше 1,3 тыс. жителей сразу двух населенных пунктов — Ватажного и Кондаковки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.