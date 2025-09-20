Ричмонд
В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» выполнены на 99%

На завершающем этапе остаются 13 дворовых территорий, преимущественно в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане уровень выполнения дорожных работ в рамках программы «Наш двор» достиг 99%. Об этом доложила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства РТ.

В работе остаются 13 дворов: восемь в Набережных Челнах, четыре в Нижнекамском районе и один в Бугульминском районе. При этом установка наружного освещения завершена полностью, а монтаж малых архитектурных форм выполнен на 96%.

Приемка благоустроенных территорий продолжается. Семь районов республики уже приняли 100% дворов, в остальных районах принято лишь 35% объектов — остальные требуют устранения замечаний. Наиболее частыми недостатками стали загрязненный грунт, отсутствие информационных стендов, ошибки в монтаже оборудования и нарушения в системе водоотведения.

Рустам Минниханов поручил провести детальный анализ ситуации с приемкой дворов и представить отчет, подчеркнув, что на программу расходуются значительные средства.

