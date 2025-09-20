Бугаев рассказал о трендах российского образования

«Какие у нас есть тренды? Это прежде всего естественно-научное образование… Сейчас период, когда человечество резко двигается вперед. И специалисты естественно-научного цикла, физики, люди, которые связывают себя с инженерными специальностями — это то, что тащит нас вперед. Это локомотив развития, и мы должны готовить с самого раннего возраста. Поэтому мы ввели единую систему профориентации во всех школах страны», — сказал Бугаев в ходе ток-шоу «Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России», которое прошло в рамках слета.