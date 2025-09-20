Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области обновили участок трассы Стародуб — Новые Ивайтенки

Протяженность отремонтированного объекта — 5,4 км.

Участок автодороги Стародуб — Новые Ивайтенки отремонтировали в Стародубском муниципальном округе Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновленного объекта составила 5,4 км, сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

В рамках работ специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, съезды с дороги и обочины. Кроме того, там появилось барьерное ограждение, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

Трасса Стародуб — Новые Ивайтенки входит в опорную сеть дорог и имеет важное значение. Обновленный участок проходит через улицу Центральную в селе Степок, что значительно улучшит транспортное сообщение и повысит комфорт передвижения для местных жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.