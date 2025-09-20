В микрорайоне Смоленска ввели в эксплуатацию школу на тысячу мест

Новую школу, рассчитанную на тысячу учеников, открыли в микрорайоне Королевка в Смоленске. Учебное заведение было построено при поддержке нацпроекта «Образование», задачи которого с этого года реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Возведение школы № 41 началось в 2023 году. В здании обустроили просторные классы с современным оборудованием, физкультурно-оздоровительный комплекс, творческие лаборатории и библиотеку. Торжественное открытие школы состоялось в День знаний. Учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства».
Ранее единственным учебным заведением в быстрорастущем микрорайоне оставалась школа № 40, где обучалось более 1800 детей. Благодаря строительству нового трехэтажного здания удалось разгрузить учреждение. Теперь в школе № 40 учатся 800 детей с 1 по 4 класс, а старшеклассники получают знания в новом корпусе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.