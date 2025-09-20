Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Библиотека села Ижма в Коми получит статус модельной

В учреждении обновят книжный фонд, проведут ремонт, закупят мебель и оборудование.

Межпоселенческая библиотека в селе Ижма Республики Коми станет модельной после модернизации по нацпроекту «Семья». К работам в учреждении приступят в следующем году, сообщили в администрации Ижемского района.

Библиотека Ижмы стала одним из учреждений, заявки которых на предоставление субсидий были одобрены Министерством культуры РФ. Проект по модернизации «Новая библиотека Севера. Ижемский вариант» набрал 187 баллов.

В 2026 году за счет средств федерального бюджета в учреждении обновят книжный фонд, проведут ремонт, закупят мебель, оборудование, создадут условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека превратится в инновационную образовательную площадку для чтения, учебы, творчества и общения.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.