Библиотека села Ижма в Коми получит статус модельной

Межпоселенческая библиотека в селе Ижма Республики Коми станет модельной после модернизации по нацпроекту «Семья». К работам в учреждении приступят в следующем году, сообщили в администрации Ижемского района.
Библиотека Ижмы стала одним из учреждений, заявки которых на предоставление субсидий были одобрены Министерством культуры РФ. Проект по модернизации «Новая библиотека Севера. Ижемский вариант» набрал 187 баллов.
В 2026 году за счет средств федерального бюджета в учреждении обновят книжный фонд, проведут ремонт, закупят мебель, оборудование, создадут условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека превратится в инновационную образовательную площадку для чтения, учебы, творчества и общения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.