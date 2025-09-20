В школе Всеволожского района Ленобласти открылся агрокласс

Профильный агротехнический класс появился в школе поселка Янино Всеволожского района в Ленобласти. Создание таких образовательных площадок соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
Открытие первого кабинета для агроклассников, брендированного и оборудованного по стандартам Минсельхоза России, является результатом сотрудничества агрохолдинга «Выборжец», Санкт-Петербургского аграрного университета и школы населенного пункта при поддержке агентства АПК.
В новом классе, наряду с традиционными предметами, школьники смогут изучать дисциплины, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством, а образовательная программа будет разрабатываться с учетом профиля деятельности агрохолдинга. Такой подход позволит ребятам получить профессиональные навыки еще на этапе обучения в школе и определиться с будущей профессией.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.