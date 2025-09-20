В школе Всеволожского района Ленобласти открылся агрокласс

В новом классе, наряду с традиционными предметами, школьники смогут изучать дисциплины, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством, а образовательная программа будет разрабатываться с учетом профиля деятельности агрохолдинга. Такой подход позволит ребятам получить профессиональные навыки еще на этапе обучения в школе и определиться с будущей профессией.