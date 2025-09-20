Школа села Пестравка в Самарской области получила новое оборудование

Инвентарь для кабинетов труда (технологии) поступил в школу села Пестравка в Самарской области по нацпроекту «Молодежь и дети». Преподаватели и ученики уже начали использовать новое оборудование во время уроков, сообщили в региональном министерстве образования.
Для кабинетов труда, где занимаются юноши, закупили многофункциональный станок, лазерно-гравировальную установку, устройство для обработки материалов с возможностями лазерной гравировки. Ребята приступили к освоению базовых операций на сверлильном станке. Речь идет, в частности, об обработке древесины. Для уроков труда у девочек школа приобрела электрическую плиту с духовым шкафом. На занятиях они будут изучать основы кулинарии.
Ранее сообщалось, что новое оборудование для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины также получил «Образовательный центр» им. Н. И. Непряхина в поселке Южном. Школа закупила новые парты, стулья, швейные машины, различные макеты гранат, тренажеры для оказания первой медицинской помощи и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.