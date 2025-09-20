Ричмонд
Яна Чурикова рассказала, что ждет победителя «Интервидения»

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что ждет победителя международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает «Пятый канал».

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, после финального шоу состоится большая пресс-конференция с победителем. Победитель придет на награждение с хрустальной наградой и пообщается с журналистами, добавила комментатор конкурса.

«Поверьте, все то, что мы сейчас переживаем, запомнится на всю жизнь», — заверила Чурикова.

Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 млн рублей.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» пройдет 20 сентября. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».