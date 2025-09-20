Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ

«В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить», — сказал Бугаев в ходе ток-шоу «Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России», которое проходило в рамках слета.