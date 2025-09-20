Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
«В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить», — сказал Бугаев в ходе ток-шоу «Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России», которое проходило в рамках слета.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет — 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области, а оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).