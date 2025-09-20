Российское образование востребовано у иностранцев, заявили в Минпросвещения

«Наша система, например, начального образования входит в пятерку (лучших — ред.) в мире. Это не наши оценки, это оценки мировых рейтингов. И наша система общего образования входит в десятку, и это хороший результат. Далеко не каждая страна может похвастаться таким результатом. Система высшего образования тоже крайне востребована, особенно по естественно-научным дисциплинам, медицинскому направлению подготовки. Нам есть, чем поделиться с миром», — заключил Бугаев.