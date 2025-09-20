17 протоколов составили за незаконную торговлю в Таганроге

В Таганроге составили 17 протоколов за несанкционированную торговлю. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Мы регулярно проводим проверки, чтобы пресечь нарушения и обеспечить безопасность горожан, — заметили в администрации.
Рейд 18 сентября проходил на улицах Дзержинского, Москатова и Маршала Жукова. По его итогам составили 17 протоколов об административных правонарушениях.
— Участвовали сотрудники Департамента потребительского рынка РО, специалисты городской администрации, представители административной инспекции области и УМВД России по Таганрогу, — подчеркнула глава города.
Напомним, что всего с начала 2025 года составлено более 160 протоколов по статье Областного закона «Об административных правонарушениях».