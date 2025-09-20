Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает водителей Башкирии о тумане на дорогах

В республике ожидается туманная погода.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается переменная облачность с периодами прояснения, но осадков не прогнозируется. Ночные показатели температуры составят от +6 до +11 градусов, в горных районах возможно похолодание до +1 градуса.

По сообщению республиканского Госкомитета по ЧС, в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Ведомство рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность и внимательность при управлении транспортными средствами. При ухудшении видимости из-за тумана необходимо обязательно включать противотуманные фары.

Также важно соблюдать установленный скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и не забывать пристегивать ремни безопасности.

В случае возникновения экстренных ситуаций на дорогах следует звонить по номеру службы спасения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.