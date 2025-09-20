МЧС предупреждает водителей Башкирии о тумане на дорогах

В Башкирии ожидается переменная облачность с периодами прояснения, но осадков не прогнозируется. Ночные показатели температуры составят от +6 до +11 градусов, в горных районах возможно похолодание до +1 градуса.
По сообщению республиканского Госкомитета по ЧС, в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью менее 500 метров.
Ведомство рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность и внимательность при управлении транспортными средствами. При ухудшении видимости из-за тумана необходимо обязательно включать противотуманные фары.
Также важно соблюдать установленный скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и не забывать пристегивать ремни безопасности.
В случае возникновения экстренных ситуаций на дорогах следует звонить по номеру службы спасения.
