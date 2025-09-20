В Дзержинском открыли сквер имени Громцева

Благоустройство провели в два этапа. Первый завершили в прошлом году: проложили пешеходные дорожки, обустроили лестничные спуски, создали зоны отдыха, установили сцену, скамейки и урны, высадили растения, заменили систему освещения. В этом году в сквере уложили почти 450 кв. м тротуарной плитки и около 2,5 тыс. кв. м рулонного газона, установили малые архитектурные формы, детскую площадку, спортивное оборудование. Также подключили систему видеонаблюдения.