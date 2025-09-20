В Дзержинском открыли сквер имени Громцева

Обновленный сквер имени Героя социалистического труда Бориса Громцева открыли 13 сентября, в День города, в Дзержинском Московской области. Жители выбрали этот объект для преобразования во время онлайн-голосования, которое было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Благоустройство провели в два этапа. Первый завершили в прошлом году: проложили пешеходные дорожки, обустроили лестничные спуски, создали зоны отдыха, установили сцену, скамейки и урны, высадили растения, заменили систему освещения. В этом году в сквере уложили почти 450 кв. м тротуарной плитки и около 2,5 тыс. кв. м рулонного газона, установили малые архитектурные формы, детскую площадку, спортивное оборудование. Также подключили систему видеонаблюдения.
На территории обустроили места для тихого отдыха и пеших прогулок. По просьбам жителей детский игровой комплекс перенесли в нижнюю часть сквера и разместили рядом со спортплощадкой.
Отметим, что сквер носит имя Героя соцтруда Бориса Громцева. Он долгие годы работал в научно-производственном объединении «Союз», руководил разработкой высокоэффективных видов топлива для ракетных систем залпового огня, участвовал в создании современного вооружения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.