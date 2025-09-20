Ричмонд
МЧС Беларуси впервые получило на вооружение 52-метровую лестницу

Впервые у МЧС Беларуси на вооружении появилась 52-метровая лестница.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси впервые получило на вооружение автолестницу АЛ-52, сообщила пресс-служба ведомства.

Новую лестницу презентовало «ПОЖСНАБ». Первыми в Беларуси новую автолестницу на вооружение получил пожарный аварийно-спасательный отряд «Витязь».

Техника закреплена на надежном базовом шасси МАЗ-6312. Грузовик имеет шесть колес, четыре из которых — ведущих. Что обеспечивает пожарной машине отличную проходимость и в плотной городской застройке, и на пересеченной местности.

Вес автолестницы превышает 33 тонн, что при этом не мешает ей оставаться высокоманевренным средством спасения. Угол поворота стрелы — 360 градусов, длина 52 метра.

