В Минпросвещения прокомментировали использование ИИ для домашних заданий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Использование искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания мешает ученику осваивать материал и совершенствовать знания, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
«Безусловно, пользоваться при выполнении домашних заданий искусственным интеллектом нельзя. Не потому, что это нужно запрещать или каким-то образом ограничивать. Это (использование ИИ — ред.) прежде всего мешает самому ученику осваивать тот материал, развивать свой собственный мозг и совершенствовать свои знания. Вот об этом нужно рассказывать, это нужно объяснять, потому что искусственный интеллект — это помощник, как любая цифровая технология», — сказал Бугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости об использовании школьниками ИИ при выполнении домашних заданий.
Слет ВФМ собрал две тысячи молодых людей: одна тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет — 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области, а оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).