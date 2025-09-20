В Минпросвещения прокомментировали использование ИИ для домашних заданий

«Безусловно, пользоваться при выполнении домашних заданий искусственным интеллектом нельзя. Не потому, что это нужно запрещать или каким-то образом ограничивать. Это (использование ИИ — ред.) прежде всего мешает самому ученику осваивать тот материал, развивать свой собственный мозг и совершенствовать свои знания. Вот об этом нужно рассказывать, это нужно объяснять, потому что искусственный интеллект — это помощник, как любая цифровая технология», — сказал Бугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости об использовании школьниками ИИ при выполнении домашних заданий.