Прокуратура проводит проверку из-за коммунальной аварии в Иркутске

Коммунальная авария произошла в микрорайоне Березовый.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура проводит проверку после сообщения о повреждении сети водоотведения в микрорайоне Березовый Иркутского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в областной прокуратуре.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, водоотведения, охраны природы, а также иных федеральных законов, — говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что воспитатель детского сада из областного центра отдала мошенникам 4 миллиона рублей. Аферисты представили работниками маркетплейса и попросили женщину забрать посылку.