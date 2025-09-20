Прокуратура проводит проверку из-за коммунальной аварии в Иркутске

Прокуратура проводит проверку после сообщения о повреждении сети водоотведения в микрорайоне Березовый Иркутского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в областной прокуратуре.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, водоотведения, охраны природы, а также иных федеральных законов, — говорится в сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
